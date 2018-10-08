Сегодня 08 октября 2018 года, 12:56

СМИ: против главы ЕБРР ведется расследование

Против главы Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти начато расследование из-за сбора данных об акционерах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо акционеров.

29 мая с.г. текущего года несколько членов совета директоров ЕБРР направили начальнику отдела банковского надзора письмо с требованием инициировать расследование в отношении главы банка, сообщили Reuters четыре источника, знакомых с ситуацией.

«Похоже, что президент и члены исполнительного комитета внедрили повторную практику, которая предусматривает сбор конфиденциальной и личной информации о членах совета директоров», – говорится в жалобе.

«Данным обращением мы просим вас инициировать процедуру в связи с возможным ненадлежащим поведением руководителя банка», — говорится в письме, которое было анонимно подписано «рядом заинтересованных членов совета директоров и акционеров».

Эти четыре источника сообщили, что начато внешнее расследование, передает «Экономическая правда».

В письме также говорилось, что 3-4 мая 2018 года ряд членов совета директоров анонимно получили документы, содержащие копии электронной переписки между президентом и исполнительным комитетом, а также выдержки из других официальных банковских отчетов, в которых содержалась личная информация членов совета, которая собиралась без их согласия.

Чакрабарти отказался комментировать эту информацию.

Директор по коммуникациям ЕБРР Джонатан Чарльз отказался подтвердить или опровергнуть существование подобных документов.

«Мы никогда не будем комментировать любые предполагаемые утечки документов», — сказал Чарльз.

Чакрабарти возглавил этот финансовый институт развития в 2012 году, с тех пор банк активно занимался поддержкой развивающихся экономик. В мае 2016 года совет управляющих ЕБРР переизбрал Чакрабарти президентом банка на следующие четыре года. До прихода в ЕБРР Чакрабарти занимал пост постоянного секретаря в министерстве юстиции Великобритании, ранее он работал в британском министерстве международного развития и в министерстве финансов. В правительстве Великобритании занимал различные должности с 1984 года.