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Сегодня 08 октября 2018 года, 12:56

Объявлен конкурс на должности судей Апелляционной палаты IP-суда

Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен конкурс на занятие девяти вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом говорится на портале «Судебная власть Украины».

Документы для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности подаются кандидатом на должность судьи почтой по адресу: 03109, г.Киев, ул. Механизаторов, 9, с соблюдением утвержденных решением Комиссии от 5 октября 2018 года условий проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – 32 календарных дня, с 16 октября по 16 ноября 2018 года (включительно).

Для участия в конкурсе кандидат подает в Комиссию:

1) письменное заявление об участии в конкурсе и о проведении квалификационного оценивания (далее – заявление) согласно приложению 1 к условиям;

2) копию паспорта гражданина Украины;

3) анкету кандидата на должность судьи, содержащую информацию о нем согласно приложению 8 к Положению;

4) мотивационное письмо, в котором излагаются мотивы быть судьей;

5) декларацию родственных связей кандидата на должность судьи;

6) декларацию добропорядочности кандидата на должность судьи;

7) копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученного в Украине, копии документов о высшем юридическом образовании, полученном за границей, вместе с копиями документов, подтверждающих их признание в Украине, а также копии документов об ученой степени, ученом звании (при наличии);

8) копию трудовой книжки, послужного списка (при наличии) или других документов в трудовой деятельности кандидата на должность судьи;

9) документы из медицинских учреждений установленной формы о прохождении психиатрических и наркологических осмотров и пребывании на учете в психоневрологических и или наркологических учреждениях здравоохранения;

10) письменное согласие на сбор, хранение, обработку и использование информации о кандидате с целью оценки его готовности к работе в должности судьи согласно приложению 5 к Положению;

11) согласие на проведение в отношении него специальной проверки согласно приложению 6 к Положению;

12) копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая охватывает период года, предшествующего году подачи документов, и ссылки на соответствующую страницу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

13) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);

14) справку об отсутствии судимости;

15) документы, подтверждающие соблюдение одного из требований, определенных частью первой статьи 33 Закона;

16) компакт-диск со сканированными копиями документов, определенных условиями, и информацией о кандидате в установленной форме согласно приложению 2 к условиям.