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Убита болгарская телеведущая, разоблачившая махинации со средствами ЕС

08 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN 30-летнюю Викторию Маринову. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на болгарский телеканал Nova tv.

Заместитель главы полиции Илиан Енчев сообщил, что тело женщины обнаружил местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. В нескольких метрах от тела были найдены вещи убитой журналистки. Неподалеку также был припаркован ее автомобиль.

Указано, что смерть женщины наступила в результате удара по голове и удушения. Местные криминалисты утверждают, что не помнят столь жестокого убийства в Русе.

Полиция пока отрабатывает несколько версий относительно причин преступления, в том числе и то, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности журналистки.

«Работа не останавливается ни на минуту. У нас достаточно специалистов. Скоро сможем предоставить больше информации о личности убийцы», – сказал районный прокурор Русе Георгий Георгиев.

При этом сообщается, что последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств из фондов Евросоюза, речь идет о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.

Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включая премьера Бойко Борисова. В расследовании также фигурирует имя председателя болгарской «дочки» «Лукойла» Валентина Златева.

Кроме того, указано, что региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал. В Болгарии им также занимался веб-сайт журналистских расследований Bivol. В Румынии о расследовании сообщал портал Rise.

Напомним: заказчик заплатил за убийство словацкого журналиста Яна Куцяка минимум 70 тысяч евро. Прокурор по делу отметил, что убить планировали только Куцяка, а его невеста Мартина Кушнирова оказалась случайной жертвой.

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