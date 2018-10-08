Сегодня 08 октября 2018 года, 11:13

Елена Сукманова становится первым заместителем министра юстиции

Кабинет Министров Украины назначил Елену Сукманову первым заместителем министра юстиции.

Соответствующее распоряжение №692-р от 3 октября 2018 года опубликовано на правительственном портале.

«Назначить Сукманову Елену Валерьевну первым заместителем министра юстиции Украины», — говорится в распоряжении.

Вместе с тем на странице в Facebook Елена Сукманова, до недавнего времени заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации, отметила, что пока не будет назначен новый замминистра по вопросам государственной регистрации, она продолжит заниматься этим направлением.