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Банковский сертификат будет иметь более упрощенный механизм оборота на фондовом рынке

08 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

С целью улучшения благоприятности условий для развития рынка капитала в парламенте 3 сентября с.г. был зарегистрирован законопроект №9034 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансовых инструментов банков». Инициатором законопроекта выступило руководство Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Законопроект предлагает ввести в гражданский оборот новый вид долговых ценных бумаг, который выпускается банками, — банковские сертификаты. Так, согласно законопроекту, учреждения банков будут иметь право выдавать банковские сертификаты в бездокументарной форме. Такой вид ценных бумаг подтверждает сумму требования к банку, которая равна номинальной стоимости соответствующей ценной бумаги, и права собственника банковского сертификата на получение по истечении установленного срока номинальной стоимости банковского сертификата и процентов (если выплата процентов предусмотрена банковским сертификатом), в банке, который их выпустил. Требования относительно выпуска банковских сертификатов будет устанавливать Национальный банк Украины (НБУ).

Из законопроекта следует, что такая ценная бумага, как банковский сертификат, будет сочетать в себе свойства как банковского вклада, так и ценной бумаги, что можно наблюдать и в случае со сберегательными (депозитными) сертификатами. Но в отличие от сберегательного (депозитного) сертификата банковский сертификат, согласно законопроекту, будет именной эмиссионной ценной бумагой, которая выпускается в бездокументарной форме. «Безусловно, документарная форма ценной бумаги не способствует скорости ее обращения на вторичном рынке или использованию в качестве залога. Владельцы банковского сертификата смогут свободно продавать его на рынке, ведь бездокументарная форма позволяет эффективно обслуживать ценные бумаги путем электронных записей. Естественно, это подразумевает отсутствие потребности в материальном носителе для осуществления прав, ускорение и удешевление расчетов при отчуждении от одного владельца к другому. Помимо электронной формы банковского сертификата и упрощенной процедуры обращения есть еще преимущества: сертификат можно будет продать другому банку или другому лицу либо отчуждать любым другим способом в удобное время без необходимости личного обращения в банк-эмитент. При этом нет необходимости в длительном оформлении сертификата на другого владельца», — комментирует Катерина Брэдуляк, старший юрист ЮФ Evris.

Какие еще преимущества банковских сертификатов отмечают эксперты, читайте в свежем номере газеты «Юридическая практика» в материале «Сертификат с отличием».

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