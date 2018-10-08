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История с исчезновением главы Интерпола получила развязку

08 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, которого в Китае подозревают в нарушении закона, подал в отставку.

Об этом вечером 7 октября с.г. сообщило AFP.

В заявлении международной полицейской организации, которое было распространено в воскресенье, говорится: «Генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, которое немедленно вступает в силу».

Как отмечает DW, исполняющим обязанности президента Интерпола станет представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, а новый президент организации будет назначен на заседании Интерпола, которое состоится 18-21 ноября в Дубае.

Ранее супруга «пропавшего» главы Интерпола заявила, что тот «находится в опасности». Как пишет AP, жена Хунвэя сообщила, что получила от него СМС с изображением ножа незадолго до того, как связь с ним прервалась после отлета в Китай. По ее мнению, таким образом он пытался сообщить, что находится в опасности.

В китайском антикоррупционном ведомстве в свою очередь заявили, что Хунвэй «подозревается в нарушении закона». О местонахождении или о конкретных подозрениях в отношении главы Интерпола не сообщалось.

Накануне Интерпол направил официальный запрос в Китай для получения информации о пропавшем президенте агентства Мэне Хунвэе, который, вероятно, исчез по дороге домой.

Хунвэй покинул французский город Лион в конце сентября: он сел на самолет и прибыл в Китай, но его дальнейшее местонахождение неизвестно.

Китай не комментировал исчезновение 64-летнего президента Интерпола.

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