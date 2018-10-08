История с исчезновением главы Интерпола получила развязку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, которого в Китае подозревают в нарушении закона, подал в отставку.
Об этом вечером 7 октября с.г. сообщает AFP.
В заявлении международной полицейской организации, которое было распространено в воскресенье, говорится: «Генеральный секретариат Интерпола во французском Лионе получил заявление об отставке господина Мэна Хунвея с поста президента Интерпола, которая немедленно вступает в силу».
Как отмечает DW, исполняющим обязанности президента Интерпола станет представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян, а новый президент организации будет назначен на заседании Интерпола, которое состоится 18-21 ноября в Дубае.
Ранее супруга «пропавшего» главы Интерпола заявила, что тот «находится в опасности». Как пишет АР, жена Хунвэя сообщила, что получила от него СМС с изображением ножа незадолго до того, как связь с ним прервалась после отлета в Китай. По ее мнению, таким образом он пытался сообщил, что находится в опасности.
В китайском антикоррупционном ведомстве в свою очередь заявили, что Хунвэй «подозревается в нарушении закона». О местонахождении или о конкретных подозрениях в отношении главы Интерпола не сообщалось.
Накануне Интерпол направил официальный запрос в Китай для получения информации о пропавшем президенте агентства Мэне Хунвее, который, вероятно, исчез по дороге домой.
Хунвэй покинул французский город Лион в конце сентября: он сел на самолет и прибыл в Китай, но его дальнейшее местонахождение неизвестно.
Китай не комментировал исчезновение 64-летнего президента Интерпола.
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