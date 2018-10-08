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Редакция «ЮП» поздравляет всех коллег с Днем юриста

08 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Уважаемые юристы, надеемся, что это сообщение станет первым в бесконечном потоке пожеланий, которые поступят в ваши телефоны, мессенджеры и почтовые ящики.

Сегодня юридическое сообщество отмечает свой профессиональный праздник. Редакция «ЮП» поздравляет всех, кто чувствует свою принадлежность к данному цеху. Желаем счастья тем, кто своими поступками делает профессию данную престижной. Верим, что знания права помогли вам построить карьеру, решить повседневную проблему вам или вашим близким.

Юридическое образование сегодня дает возможность реализовывать себя на различных должностях и в самых разнообразных формах. Вряд ли сегодня любая другая профессия является настолько интересной и влияющей на общество. С каждым годом ваши умения становятся все более и более востребованными.

Пускай вас сопровождает уверенность в завтрашнем дне, поддержка близких и уважение от коллег. С праздником, украинские юристы!

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