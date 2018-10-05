Сегодня 05 октября 2018 года, 19:10

«Сакрализация решений Евросуда в украинской судебной практике не всегда уместна», — считает А.Чехонадский, лектор LHS

Завершали нынешнюю неделю занятий в Lеgal High School, посвященную новациям в административном процессе, лекции постоянного спикера образовательной платформы — Андрея Чехонадского, руководителя группы претензионно-исковой работы ПАТ «Ритейл Групп».

В ходе первой лекции он сфокусировался на практических нюансах обжалования налоговых проверок, построив ее в формате интерактивного общения с аудиторией. «Зачем в принципе государству нужна налоговая система?» — поинтересовался Андрей Чехонадский у слушателей LHS. «Без налогов не будет государства: наличие налоговой системы — один из его обязательных признаков!» — выразила убеждение аудитория. Переходя от общего к частному, лектор предложил присутствующим юристам поразмышлять, с чего же начинаются налоговый контроль и построение эффективной тактики защиты от контрольно-проверочных мероприятий фискальных органов? «Сегодня никто не сомневается в том, что защищаться от налогового контроля в Украине можно и нужно», — подчеркивает г-н Чехонадский, предоставляя слушателям пошаговую инструкцию по организации действенных защитных мероприятий. Так, в общении с чиновниками лектор всегда советует помнить о базовом конституционном постулате: органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Если власть имущие «связаны» рамками законов и внутренних инструкций, то все остальные (в данном случае налогоплательщики или юристы, представляющие их интересы) действуют по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом», то есть в выборе инструментов защиты в налоговых спорах юристам предоставляется определенный карт-бланш, и всегда остается возможность для маневра и применения эффекта неожиданности. «Проще не допустить негативных последствий проверок контролирующих органов, чем потом бороться с ними» — ключевой месседж лектора.

Андрей Чехонадский акцентировал внимание и на актуальных тенденциях судебной практики в налоговых спорах. Например, в части правильности оформления первичной документации национальные судебные инстанции, включая наивысшую, следуют такой логике: не так критично несоблюдение всех необходимых требований к содержанию первичного документа, как сам факт подтверждения этим документом «движения» активов, меняющих имущественное положение налогоплательщика. «В первую очередь суды обращают внимание не на полное соответствие первичной документации требованиям законодательства, а на то, подтверждают ли эти документы реальность хозяйственных операций», — пояснил он.

Заключительная лекция сегодняшнего модуля была посвящена влиянию практики Европейского суда по правам человека (Евросуд) на разрешение налоговых споров в Украине. Андрей Чехонадский рассказал слушателям LHS о нюансах наиболее знаковых для сферы налогообложения «страсбургских» дел, в частности, о решениях по делам «Щекин против Украины», «Интерсплав» против Украины», «Булвес» АД против Болгарии» и «Бизнес Суппорт Центр» против Болгарии».

«Сакрализация решений Евросуда в украинской судебной практике не всегда уместна», — констатирует лектор. Он приводит в пример кассационную жалобу, ставшую предметом рассмотрения в Верховном Суде в сентябре с.г., относя ее к категории «как юристу не нужно составлять жалобу в кассационную инстанцию». Скажем, в указанной жалобе содержится ссылка на решение ЕСПЧ по делу «Булвес» АД против Болгарии», которое было принято при абсолютно других фактических обстоятельствах, никак не связанных с конкретным украинским кейсом. Если в «страсбургском» деле идет речь о неуплате налога и неисполнении обязательства контрагентом, то в упомянутом национальном деле фабула абсолютно другая: контролирующий орган усомнился в реальности хозяйственной операции и в полномочиях лица, подписавшего первичную документацию. Бездумная, необоснованная ссылка на практику Евросуда при обжаловании судебных решений в налоговых спорах — это юридическое аматорство, а не новаторство, резюмирует спикер.