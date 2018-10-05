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Можно ли считать онлайн-торги на Blockchain успехом в сфере земельных аукционов?

05 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

С целью упростить процесс продажи прав аренды на государственные земельные участки и повысить поступления в государственный бюджет от продаж с 17 сентября с.г. начал работу новый пилотный сервис OpenMarket Land, который стал электронной площадкой для продажи прав аренды государственной земли. Торги по продаже прав аренды земли осуществляются с использованием современной технологии Blockchain. Данная технология позволяет исключить какие-либо риски. Blockchain надежно хранит записи и меняет подход к формированию и хранению баз данных.

Среди положительных сторон онлайн-торгов права аренды земельных участков эксперты выделяют удобство и прозрачность процедуры. Также стоит учесть, что участие в аукционах можно принимать, находясь в любом регионе. При этом существуют и слабые стороны платформы Open Market Land.

Узнать экспертные мнения относительно того, можно ли считать онлайн-торги успехом в сфере земельных аукционов, вы можете, прочитав статью «Торг совместен» в газете «Юридическая практика» №41.

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