Сегодня 05 октября 2018 года, 19:10

LHS: актуальные правовые позиции Верховного Суда в налоговых спорах

Об особенностях налоговых споров о признании фиктивности или реальности хозяйственных операций рассказал Константин Пащенко, судья Окружного административного суда г.Киева, к.ю.н., в рамках спецкурса «Новации в административном процессе».

Г-н Пащенко отметил, что судебная практика в данной категории споров динамична, существуют разные подходы судов к ее анализу. Лектор обратил внимание на необходимость надлежащего оформления документов.

Первый нюанс, который рекомендует учитывать спикер, — наличие учетных бухгалтерских документов. По его словам, в бухгалтерской документации необходимо указывать название документа, дату, время составления, содержание и объем совершенной хозяйственной операции, а также единицу измерения хозяйственной операции.

Г-н Пащенко подчеркнул, что чаще всего вопросы возникают к актам выполненных работ. «Как правило, такие документы составляются ненадлежащим образом, поэтому проследить по ним осуществление хозяйственной операции невозможно», — добавил эксперт. В данном случае у суда могут возникнуть сомнения относительно действительности хозяйственной операции.

Чтобы обезопасить себя от подобных явлений, судья рекомендует включить в доказательственную базу сопутствующие документы, подтверждающие совершение хозяйственной операции (например, товарно-транспортные накладные), кроме того, в процессе доказывания не последнюю роль играют показания свидетелей.

Как сказал г-н Пащенко, в первичных документах существенные ошибки недопустимы, а во вторичных все же могут допускаться незначительные неточности.

Спикер представил слушателям ряд дел из этой категории, рассмотренных Европейским судом: «Булвес» АД против Болгарии», «Интерсплав» против Украины», «Щекин против Украины» и другие.

Г-н Пащенко также затронул вопрос презумпции добросовестности налогоплательщика. Кодекс административного судопроизводства Украины гласит, что истец должен обосновать свои требования, а субъект публичной власти обязан обосновать правомерность своих действий.

Часто случается так, что у субъекта хозяйственной деятельности в силу разных причин отсутствуют документы о совершении хозяйственной операции. Если документы изъяты органами следствия, такой факт является весомой причиной их отсутствия. В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, в случае если изымаются оригиналы документов, их копии должны оставаться у предприятия, однако на практике это далеко не всегда работает.

Г-н Пащенко советует самостоятельно фиксировать передачу документов налоговым органам или органам следствия путем составления акта передачи документов. «Если придерживаться этого правила, у суда не возникнет вопросов относительно отсутствия документов», — объяснил спикер и добавил, что при необходимости суд самостоятельно истребует необходимые ему документы у органов следствия.

Судья отметил, что бывают и сложные ситуации, когда уже начато уголовное производство в отношении предприятия. Как правило, в таком случае налоговые органы используют в качестве доказательств фиктивного совершения хозяйственных операций приговор суда или факт открытого уголовного производства. Однако Верховный Суд высказал позицию, что наличие уголовного производства, по которому еще нет приговора, не служит основанием для определения хозяйственных операций фиктивными.

В завершение лекции г-н Пащенко порекомендовал проверять контрагентов заранее во избежание возможных судебных тяжб, к тому же практика Верховного Суда в отношении налоговых споров является достаточно четкой и устоявшейся.