Сегодня 05 октября 2018 года, 17:24

Слушатели LHS узнали о способах пресечения нарушений в банках

В рамках Legal High School Андрей Агафонов, руководитель департамента правового обеспечения работы с проблемными активами Lezo Law Company, выступил с лекцией «Нарушения и злоупотребления сотрудников банка: предотвращение, выявление, устранение, последствия для клиентов».

Какие могут быть нарушения со стороны кассира? Кассир не вносит данные в ОБД, а вместо этого отображает их в другом программном средстве (например, в Word). Таким образом, кассир не обслуживает клиента, а кладет деньги себе в карман. Важную роль играет видеонаблюдение. Видеозапись должна храниться не три дня, а хотя бы несколько месяцев, отметил лектор.

Есть случаи, когда отображается операция, а потом удаляется проводка. Это делают кассиры, предполагая, что удаленная информация нигде не сохраняется. Рекомендуется анализировать удаленные проводки. Часть из них могут стать следствием ошибки, а в некоторых случаях речь идет о злоупотреблении.

Возможен также вид сговора с клиентом и ненадлежащее отображение проводок в системе. К примеру, это происходит, когда точка обмена находится в автосалоне или супермаркете. Через такие отделения банков проходят большие суммы денег. Подобные случаи тоже стоит пресекать с помощью видеоконтроля. Еще один способ — использовать тактику «тайного покупателя». Хотя достоверность сведений, получаемых подобных путем, остается под вопросом. Все зависит от конкретных обстоятельств: был ли банку нанесен ущерб, не провоцировали ли клиента к совершению определенных действий и т.д. Реакция человека может приниматься во внимание, но она не становится основанием для дисциплинарных мер.

Начальники отделений, пользуясь отдаленностью от центральных офисов, также способны пойти на различные нарушения и злоупотребления.

Андрей Агафонов напомнил, что НБУ проводит проверку относительно наличия безупречной деловой репутации лиц, назначаемых на высшие должности в банках. Именно руководство банка имеет все возможности для реализации самых изощренных схем злоупотребления, подчеркнул спикер.

Также он привел несколько кейсов, связанных с трудовыми правоотношениями. В последний день работы председатель правления банка, имея доверительные отношения с начальником отдела кадров, дает указание передать трудовую книжку через водителя. Никто фактически не подтверждал подписью получение трудовой книжки. Спустя некоторое время поступил иск к банку на 3,5 млн грн с требованием выплатить компенсацию за задержку проведения расчета. Тяжба длилась свыше трех лет, дело неоднократно возвращалось на новое рассмотрение. В конце концов Верховный Суд принял окончательное решение и отказал бывшему председателю правления. «Данный прецедент подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства всеми сотрудниками банка, включая специалистов отдела кадров», — отметил юрист.

Еще один пример — протокол о предоставлении банком выплаты большой компенсации при увольнении председателя правления банка датирован задним числом. Об этом документе никто не знал, пока не поступил иск. Соответствующая документация не была зарегистрирована корпоративным секретарем. Кроме того, членам наблюдательного совета акционеры не предоставляли соответствующих указаний. Аргументов банка оказалось достаточно, чтобы хозсуд признал собрание нелегитимным. Кроме того, было открыто уголовное производство.

Реагировать на нарушения позволяет система внутреннего и внешнего контроля. В частности, необходимо четко прописать внутренние положения, установить сертифицированное программное обеспечение, использовать видеонаблюдение (в том числе в реальном времени) и предоставить клиентам возможность информирования о нарушениях посредством телефонной связи или электронных каналов коммуникации.