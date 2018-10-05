Сегодня 05 октября 2018 года, 19:10

Журналисты сообщили о таинственном исчезновении руководителя Интерпола

Французские правоохранительные органы начали расследование в связи с исчезновением президента Интерпола Мена Хунвея, сообщают французские СМИ. Об исчезновении сообщила жена Мена Хунвея, живущая в Лионе. Она заявила стражам порядка, что не получала вестей от мужа с конца сентября 2018 года, когда он поехал в Китай.

Официально в Интерполе эту информацию пока не комментировали, передает «Радио Свобода».

Мэн Хунвэй, заместитель министра общественной безопасности Китая, стал президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в ноябре 2016 года.

«Он не исчез во Франции», — сказал источник, близкий к расследованию, пишет издание Sky News. Европейские официальные лица сообщили, что он покинул страну 29 сентября с.г. Интерпол заявил, что местонахождение г-на Хунвея является «вопросом для властей как во Франции, так и в Китае».

64-летний Мен Хунвей стал первым представителем Китая, возглавившим Интерпол. Срок его полномочий — с 2016-го по 2020 год. Как уточняет издание Independent, он также является заместителем министра общественной безопасности Китая и ранее возглавлял контртеррористический офис страны, комиссию по контролю над наркотиками и береговую охрану.