Татьяну Слипачук избрали главой Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК 5 октября по итогам первого заседания нового состава комиссии, передает «УП».
В ЦИК объясняют, что процедура тайного голосования предусмотрена законодательством.
«По итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук», — говорится в сообщении ЦИК.
Объясняется, что председатель комиссии внесла предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя комиссии и секретаря комиссии.
По итогам голосования заместителями председателя ЦИК избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем Центральной избирательной комиссии избрана Наталия Бернацкая.
Отметим, что г-жа Слипачук широко известна на юридическом рынке как специалист по международному праву, арбитр и адвокат. Образование она получила в 1990 году, окончив юридический факультет Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. С 1990-го по 1993 год была аспирантом кафедры хозяйственного права этого университета. Ей присвоена научная степень кандидата юридических наук. Специализировалась Татьяна Слипачук в таких отраслях, как международный арбитраж, международная торговля, гражданское и хозяйственное право.
На момент избрания она была партнером ЮФ Sayenko Kharenko. Эту должность занимала с сентября 2011 года и до момента избрания членом ЦИК 20 сентября 2018 года.
Ранее она была юристом, советником, старшим советником, партнером ЮФ «Василь, Кисиль и Партнеры» (с апреля 2004 года по сентябрь 2011 года).
Татьяна Слипачук представляла интересы клиентов более чем в 125 международных арбитражных разбирательствах, в т.ч. по арбитражными регламентам ICC, LCIA, SCC, МКАС и МАК при ТПП Украины, МКАС при ТПП РФ, ЮНСИТРАЛ, LMAA, GAFTA и т.д.
Согласно Единому реестру адвокатов Украины, Татьяна Слипачук получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью 26 апреля 2007 года от Киевской городской КДКА. Право на занятие адвокатской деятельностью приостановлено 26 сентября 2018 года.
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