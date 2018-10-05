Сегодня 05 октября 2018 года, 17:24

Татьяна Слипачук возглавила Центральную избирательную комиссию

Татьяну Слипачук избрали главой Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК 5 октября по итогам первого заседания нового состава комиссии, передает «УП».

В ЦИК объясняют, что процедура тайного голосования предусмотрена законодательством.

«По итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук», — говорится в сообщении ЦИК.

Объясняется, что председатель комиссии внесла предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя комиссии и секретаря комиссии.

По итогам голосования заместителями председателя ЦИК избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем Центральной избирательной комиссии избрана Наталия Бернацкая.

Отметим, что г-жа Слипачук широко известна на юридическом рынке как специалист по международному праву, арбитр и адвокат. Образование она получила в 1990 году, окончив юридический факультет Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. С 1990-го по 1993 год была аспирантом кафедры хозяйственного права этого университета. Ей присвоена научная степень кандидата юридических наук. Специализировалась Татьяна Слипачук в таких отраслях, как международный арбитраж, международная торговля, гражданское и хозяйственное право.

На момент избрания она была партнером ЮФ Sayenko Kharenko. Эту должность занимала с сентября 2011 года и до момента избрания членом ЦИК 20 сентября 2018 года.

Ранее она была юристом, советником, старшим советником, партнером ЮФ «Василь, Кисиль и Партнеры» (с апреля 2004 года по сентябрь 2011 года).

Татьяна Слипачук представляла интересы клиентов более чем в 125 международных арбитражных разбирательствах, в т.ч. по арбитражными регламентам ICC, LCIA, SCC, МКАС и МАК при ТПП Украины, МКАС при ТПП РФ, ЮНСИТРАЛ, LMAA, GAFTA и т.д.

Согласно Единому реестру адвокатов Украины, Татьяна Слипачук получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью 26 апреля 2007 года от Киевской городской КДКА. Право на занятие адвокатской деятельностью приостановлено 26 сентября 2018 года.