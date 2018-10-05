Тема долгов коммунальных предприятий сейчас актуальна как никогда. И на практике возникают вопросы, кто же должен нести ответственность перед кредиторами в случае отсутствия денежных средств у таких предприятий. Ясность в этот вопрос внесла Большая Палата Верховного Суда (ВС), на рассмотрение которой Кассационным хозяйственным судом в составе ВС было передано дело, касающееся исключительной правовой проблемы, разрешить которую необходимо для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики. Правовую позицию по этому вопросу Большая Палата изложила в постановлении от 4 сентября 2018 года, согласно которому в случае недостаточности средств в распоряжении коммунального предприятия субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия несет орган местного самоуправления, в сферу управления которого входит такое предприятие.
В частности, ВС указал, что осуществление хозяйственной деятельности некоммерческим предприятием без цели получения прибыли, на основе материальной базы, которая не является его собственностью и не включается в ликвидационную массу в случае банкротства такого предприятия, предопределяет для законодателя необходимость регулирования спорных правоотношений таким способом, который бы позволил защитить интересы возможных кредиторов субъекта некоммерческой хозяйственной деятельности. Такое регулирование осуществляется посредством механизма, закрепленного в положениях статей 77, 78 ХК Украины.
С аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Знать мэру» в газете «Юридическая практика» №40/1084 от 2 октября 2018 года.
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