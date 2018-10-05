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Сегодня 05 октября 2018 года, 17:24

Парламент отказался прекратить полномочия народного депутата Андрея Журжия

Верховная Рада Украины отказалась прекратить полномочия народного депутата от фракции «Самопомощь» Андрея Журжия, передает корреспондент «РБК-Украина».

За прекращение полномочий парламентария голоса отдали лишь 175 депутатов при 226 минимально необходимых. Таким образом, депутаты не поддержали проект постановления №9052 «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Журжия А.В.».

«Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Журжия Андрея Валерьевича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе (политическая партия «Объединение «Самопомощь»), в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий», — говорится в тексте проекта.

Напомним: ранее в связи с назначением в обновленной Центральной избирательной комиссии Верховная Рада Украины прекратила полномочия нардепов Ирины Ефремовой («Народный фронт») и Татьяны Юзькова («Радикальная партия Олега Ляшко»).

Кроме того, сегодня Верховная Рада Украины на пленарном заседании отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Сергея Дунаева.