Северо-Западный апелляционный хосуд возглавил экс-председатель Ровенского апелляционного хозсуда

4 октября 2018 года состоялось первое собрание судей Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда, на котором путем тайного голосования сроком на три года председателем суда избран судья Олег Мельник, заместителем председателя суда — судья Олег Тимошенко.
Как сообщает портал «Судебная власть Украины», судьи не впервые выразили доверие и поддержку данным лицам. После Революции достоинства Законом Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» был изменен порядок избрания на должности председателей судов и их заместителей, эти должности теперь выборные и имеют ограничения сроков. Так, в апреле 2014 года Олег Мельник собранием судей путем тайного голосования был избран заместителем председателя Ровенского апелляционного хозяйственного суда сроком на три года. В апреле 2017 года в связи с окончанием полномочий председателя суда и его заместителя собрание судей избрало сроком на три года Олега Мельника председателем суда, Олега Тимошенко — заместителем председателя суда.
Также судьи обсудили и решили организационные вопросы повестки дня. Прежде всего утвердили Положение о собрании судей Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда, избрали счетную комиссию, председатель которой и сообщил результаты голосования.
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