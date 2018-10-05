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Сегодня 05 октября 2018 года, 17:24

При НААУ создается Комитет регуляторной политики

Совет адвокатов Украины решил создать Комитет регуляторной политики как постоянно действующий коллегиальный орган при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Таким образом САУ поддержал предложение адвоката Евгения Солодко.

Целью создания Комитета является разработка рекомендаций, подготовка материалов разъяснительного характера, других наработок, направленных на совершенствование правового регулирования взаимодействия между органами государственной власти и адвокатами, устранение вмешательства государства в профессию и других препятствий в осуществлении адвокатами профессиональной деятельности.

Об этом сообщается на сайте НААУ.