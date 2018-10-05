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Экзамен в IP-суд: 86 человек продолжат участие в конкурсе

05 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 4 октября 2018 года утверждены рейтинговые кодированные результаты анонимного письменного тестирования на этапе экзамена во время квалификационного оценивания в рамках процедуры конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, объявленного Комиссией 30 сентября 2017 года, а также определены участники, которые продолжат и прекратят участие в конкурсе.

С информацией о результатах тестирования можно ознакомиться по ссылке.

Об этом сказано на сайте ВККС.

Участие в конкурсе продолжат 86 человек (они набрали свыше 65 баллов). При этом 62 человека участие в конкурсе прекратили. Отметим, что кандидат 0058598 набрал целых 90 баллов.

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