Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 4 октября 2018 года утверждены рейтинговые кодированные результаты анонимного письменного тестирования на этапе экзамена во время квалификационного оценивания в рамках процедуры конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, объявленного Комиссией 30 сентября 2017 года, а также определены участники, которые продолжат и прекратят участие в конкурсе.
С информацией о результатах тестирования можно ознакомиться по ссылке.
Об этом сказано на сайте ВККС.
Участие в конкурсе продолжат 86 человек (они набрали свыше 65 баллов). При этом 62 человека участие в конкурсе прекратили. Отметим, что кандидат 0058598 набрал целых 90 баллов.
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