Сегодня 05 октября 2018 года, 15:46

Президент прокомментировал решение Конгресса США о признании Голодомора геноцидом украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Сенат Соединенных Штатов Америки за принятие резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Глава государства подчеркнул, что это решение является свидетельством стратегического партнерства наших стран. Об этом говорится на сайте Главы государства.

«Мы получили очень важную новость. Сенат Соединенных Штатов Америки принял чрезвычайно важную двухпартийную резолюцию, которая признает трагедию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа», – сказал Петр Порошенко во время встречи с Министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

«Я уверен, что тот геноцид, который был организован и осуществлен советским режимом против украинского народа, сегодня на это была надлежащая реакция наших партнеров в Соединенных Штатах. Что является свидетельством стратегического партнерства между Украиной и США, которое очень укрепилось за последние четыре года», – особенно подчеркнул Президент.

«Мы очень долго боролись за это. Благодарны сенаторами как республиканцам, так и демократам», – отметил Глава государства и напомнил, что во время рабочего визита в США на встречах обсуждал этот вопрос с американской стороной.

Президент поблагодарил Министерство иностранных дел Украины, посольство Украины в США и работниками Администрации Президента за усилия, приложенные для принятия соответствующего решения. Он добавил, что такое решение Сената США является реакцией на очень четко организованную работу.

«Я очень надеюсь, что примеру США последуют и другие страны. Думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», – сказал Петр Порошенко.