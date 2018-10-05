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Большая приватизация переносится, но «Центрэнерго» продадут уже в 2018 году

05 октября 2018 года Источник:Finclub

Продажа почти всех объектов большой приватизации в Украине состоится в 2019 году.

Об этом заявил и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на заседании Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, передает FinClub со ссылкой на УНИАН.

«Мы уже можем констатировать факт, что из тех объектов большой приватизации, которые мы наметили, по большинству из них процесс приватизации переносится на 2019 год», — сказал он.

По словам г-на Трубарова, в этом году, скорее всего, удастся приватизировать лишь «Центрэнерго», по которому Кабинет Министров Украины утвердил стартовую цену и условия продажи.

Конкурс по приватизации госпакета акций данного предприятия должен состояться в конце ноября или начале декабря этого года.

Напомним: Кабмин утвердил условия продажи государственного пакета акций «Центрэнерго» за 5,984 млрд грн.

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