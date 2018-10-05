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Аудиторы из «большой четверки» проведут forensic аудит «Энергоатома»

05 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена впервые инициировать forensic аудит «Энергоатома». Об этом в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает «РБК-Украина».

По словам г-жи Кривенко, комиссия планирует инициировать forensic аудит предприятия, который проведет представитель аудиторов «большой четверки» (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young или KPMG).

Она также отметила, что ситуация в «Энергоатоме» становится угрожающей, в том числе после выявленных фактов коррупции на Запорожской АЭС.

«Мы наблюдаем системную коррупцию, воровство и нецелевое использование средств», — заявила г-жа Кривенко.

Кроме того, в «Энергоатоме» указали якобы на данные отчета МЭРТ об убыточности компании из-за заниженного тарифа, однако данный документ является частью отчета самого «Энергоатома». Компания требует учесть в тарифе увеличение на 70% финансовых затрат компании для оплаты процентов по кредитам.

Г-жа Кривенко отметила, что кредитная задолженность компании выросла на 4,6 млрд гривен, и в комиссии не понимают, как были использованы эти средства.

«Мы не понимаем, под что руководство компании берет кредиты, почему компания не придерживается утвержденного плана инвестиций? Уверена, что forensic аудит «Энергоатома» даст ответы на очень многие вопросы», — добавила она.

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