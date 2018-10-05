Заполняя декларацию о доходах, указывать размер зарплаты не нужно, – министр соцполитики

В правительстве разъяснили, нужно ли, заполняя декларацию, отражать свой доход в цифрах.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева говорит, что в разделе 3 декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года. В частности, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработка за рубежом.
Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно. Эту информацию управления социальной защиты населения верифицирует самостоятельно, сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.
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