Сегодня 05 октября 2018 года, 14:06

СМИ: Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов

Незаконно осужденный в РФ украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии адвокатов. Об этом пишет «УП».

Об этом 5 октября с.г. заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, сообщает «Интерфакс».

«Руководство ФСИН меня утром проинформировало о том, что Олег Сенцов написал заявление о прекращении голодовки. Он это заявление написал в присутствии своих адвокатов», – сказал г-н Федотов.

Михаил Федотов также заявил, что теперь российские врачи, которые «поддерживали здоровье Сенцова во время многомесячного голодания, помогут ему в процессе выхода из него».

В то же время корреспондент «Новой газеты» Антон Наумлюк сообщил в Facebook, что подтверждение о прекращении голодовки Сенцова нет.

«Подтверждения того, что Сенцов прекратил голодовку нет. Начальник колонии в Лабытнанги ничего об этом не знает, адвокат Дмитрий Динзе сейчас у Сенцова», – написал он.

5 октября с.г. российские СМИ сообщили со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко, что г-н Сенцов прекратил голодовку.

«УП» обратилась за подтверждением к адвокату украинского режиссера.

Как известно, 18 сентября с.г. Верховная Рада выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира, которая вручается 5 октября.

Как сообщает «РБК-УКраины», нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Дени Муквеге из Демократической республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов группировки «Исламское государство» Наде Мурад. Премия присуждается «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».