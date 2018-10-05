Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы ГФС

Печерский райсуд г.Киева разрешил заочное расследование в отношении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает «РБК-Украина».
По словам г-на Матиоса, с соответствующим ходатайством обратились еще в начале июля. Однако защита Александра Клименко пыталась затянуть процесс.
«Сегодня судом с соблюдением всех норм УПК Украины объявлено постановление суда о согласии на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении подозреваемого Клименко», – отметил Анатолий Матиос.
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