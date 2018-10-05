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Новый состав ЦИК приступает к работе

05 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

14 новоизбранных членов Центральной избирательной комиссии приняли присягу в Верховной Раде Украины.

На заседании парламента в пятницу они по очереди вышли на трибуну и присягнули на верность народу Украины, пообещав соблюдать нормы Конституции, закона и придерживаться внепартийной позиции, а также быть честными, объективными и беспристрастными.

Дали присягу следующие члены ЦИК:

- Алла Басалаева, квота «Відродження»,

- Наталья Бернацкая, НФ,

- Михаил Вербенский, БПП,

- Андрей Евстигнеев, «Батьківщина»,

- Ирина Ефремова, НФ,

- Ольга Желтова, БПП,

- Олег Конопольский, БПП,

- Светлана Кустова, БПП,

- Ольга Лотюк, БПП,

- Виталий Плукар, БПП,

- Евгений Радченко, «Самопоміч»,

- Татьяна Слипачук, «Воля народа»,

- Леонтий Шипилов, НФ,

- Татьяна Юзькова, «Радикальная партия Ляшко».

Два члена комиссии остаются на своих должностях с 2014 года. Это Екатерина Махницкая (квота «Свободы») и Олег Диденко («УДАР»).

По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, в ЦИК есть одно вакантное место, которое будет квотой «Оппозиционного блока».

Как сообщалось, 1 июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017-го — и 13-го члена комиссии.

5 февраля 2018 года Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на 14 кандидатов в новые члены Центризбиркома.

18 сентября с.г. Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек.

20 сентября Верховная Рада уволила 13 из 15 членов Центральной избирательной комиссии.

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