Новый состав ЦИК приступает к работе

14 новоизбранных членов Центральной избирательной комиссии приняли присягу в Верховной Раде Украины.
На заседании парламента в пятницу они по очереди вышли на трибуну и присягнули на верность народу Украины, пообещав соблюдать нормы Конституции, закона и придерживаться внепартийной позиции, а также быть честными, объективными и беспристрастными.
Дали присягу следующие члены ЦИК:
- Алла Басалаева, квота «Відродження»,
- Наталья Бернацкая, НФ,
- Михаил Вербенский, БПП,
- Андрей Евстигнеев, «Батьківщина»,
- Ирина Ефремова, НФ,
- Ольга Желтова, БПП,
- Олег Конопольский, БПП,
- Светлана Кустова, БПП,
- Ольга Лотюк, БПП,
- Виталий Плукар, БПП,
- Евгений Радченко, «Самопоміч»,
- Татьяна Слипачук, «Воля народа»,
- Леонтий Шипилов, НФ,
- Татьяна Юзькова, «Радикальная партия Ляшко».
Два члена комиссии остаются на своих должностях с 2014 года. Это Екатерина Махницкая (квота «Свободы») и Олег Диденко («УДАР»).
По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, в ЦИК есть одно вакантное место, которое будет квотой «Оппозиционного блока».
Как сообщалось, 1 июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017-го — и 13-го члена комиссии.
5 февраля 2018 года Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на 14 кандидатов в новые члены Центризбиркома.
18 сентября с.г. Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек.
20 сентября Верховная Рада уволила 13 из 15 членов Центральной избирательной комиссии.
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