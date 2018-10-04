Сегодня 04 октября 2018 года, 20:16

За последние несколько лет количество государственных судебных экспертов увеличилось на 20%, а частных — уменьшилось в пять раз

Участники Arzinger International Intellectual Property Conference (IIPC), традиционного ежегодного мероприятия, которое уже четвертый год подряд собирает на одной площадке экспертов в сфере интеллектуальной собственности, поделились своими ожиданиями от создания в Украине Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд) и оценили работу новых процессуальных правил, которые вступили в силу 15 декабря прошлого года.

С актуальными тенденциями реформирования IP-сферы участников ознакомила директор Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПрН Украины Елена Орлюк. Она акцентировала внимание на проблеме реализации инициатив, направленных на усовершенствование законодательного регулирования сферы интеллектуальной собственности с целью адаптации к европейским стандартам. Общая статистика в этом случае более чем красноречива: из 57 «евроинтеграционных» законопроектов парламент сумел принять только семь. «Вопросы интеллектуальной собственности для Европейского Союза очень болезненны», — подчеркнула г-жа Орлюк, выражая надежду, что до завершения каденции Верховной Рады Украины нынешнего созыва все же удастся адаптировать национальное законодательство к европейским правилам в этой части.

Суд в процессе исполняет исключительно роль арбитра; основное бремя предоставления доказательств ложится на стороны спора; суд истребует доказательства и назначает судебные экспертизы только в исключительных случаях, предусмотренных процессуальным законодательством, — об этих и других ключевых идеях реформирования процессуального законодательства на примере новых правил Хозяйственного процессуального кодекса Украины присутствующим напомнила Екатерина Олийнык, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности АО Arzinger.

За 10 месяцев работы новых процессуальных механизмов, по данным заместителя директора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПрН Украины Александра Дорошенко, Центром судебных экспертиз НИИ ИС были проведены 52 судебные экспертизы: 45 — по «заказу» сторон и только 7 — по определению суда. «Основная масса заключений судебных экспертов, как видим, была подготовлена по обращению представителей сторон», — констатировал спикер. По его словам, реальный срок проведения таких экспертиз — от 10 дней до 1 месяца, тогда как временные рамки для экспертиз по определению суда намного шире.

За последние несколько лет количество специалистов в государственных экспертных институциях увеличилось в среднем на 20%, а частных экспертов — уменьшилось в пять раз: с 1600 человек в 2015–м до 350 — в нынешнем. Такие данные, свидетельствующие о государственной монополизации рынка услуг судебных экспертов, озвучил директор Центра судебной экспертизы и экспертных исследований Игорь Стародубцев. При этом он напомнил: на законодательном уровне исключительное право на предоставление услуг для государственных специалистов предусмотрено только для уголовного процесса.

Первое впечатление от нового процессуального законодательства — эти правила работают в пользу истца, делится своими наблюдениями Николай Потоцкий, начальник отдела содействия защите прав ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности». «Многие нормы новых кодексов позволяют истцу очень серьезно подготовиться к процессу, он всегда будет в выигрышном положении по сравнению с ответчиком», — уверяет он.

В связи с действием новых процессуальных кодексов у сторон спора появилось больше возможностей для эффективной защиты своих прав, высказал мнение бизнес-среды Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента Farmak. Важность проведения судебной экспертизы в спорах в сфере права интеллектуальной собственности он проиллюстрировал, рассказав о нюансах знакового кейса, так называемого дела о корвалоле. Судебных споров в сфере интеллектуальной собственности сегодня очень много, и проводимые законодательные реформы, в том числе институциональные — создание IP-суда, вселяют веру в то, что качество их рассмотрения существенно улучшится, резюмировал г-н Таранчук.