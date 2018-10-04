Сегодня 04 октября 2018 года, 20:17

Светлана Шелест: «Эффективно решить спор не означает обязательно удовлетворить жалобу»

Об особенностях апелляционного и кассационного обжалования решений по административным делам рассказала слушателям Lеgal High School судья Шестого апелляционного административного суда Светлана Шелест.

Она сообщила, что 3 октября 2018 года начал свою работу новообразованный Шестой апелляционный административный суд, который в соответствии с Указом Президента Украины от 29 декабря 2017 года осуществляет правосудие в апелляционном округе, включающем Киевскую, Черниговскую, Черкасскую области и город Киев. Таким образом, согласно статье 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» с 3 октября 2018 года Киевский апелляционный административный суд прекратил осуществлять правосудие. Административные дела, находившиеся в производстве этого суда, с 3 октября 2018 передаются для дальнейшего рассмотрения в Шестой апелляционный административный суд.

Лектор акцентировала внимание слушателей на том, что административное судопроизводство является единственным видом судопроизводства Украины, цель которого закреплена непосредственно в Конституции Украины. В частности, часть 5 статьи 125 Основного Закона предусматривает, что административные суды действуют именно с целью защиты прав, свобод и интересов лица в сфере публичного права.

В числе основных принципов административного судопроизводства — обеспечение права на апелляционный пересмотр дела и права на кассационное обжалование судебного решения в случаях, установленных законом. Однако это не означает, что любая апелляция будет удовлетворена. «Эффективно решить спор не означает обязательно удовлетворить жалобу — решение может быть и не в пользу заявителя», — подчеркнула Светлана Шелест.

Согласно новой редакции КАС Украины апелляционным и кассационным судом для качества и чистоты процесса применяются определенные процессуальные фильтры. Этот процессуальный инструмент (новелла) позволяет избежать сутяжничества — злоупотребления правом подачи жалобы, когда вся процедура рассмотрения становится неоправданной и неэффективной. Кроме того, судьи Верховного Суда отказывают в открытии производства по малозначительным делам с низким имущественным цензом. Но если поступают обоснованные ходатайства лица о рассмотрении дела, поскольку оно имеет существенное значение, суд их удовлетворяет.

Лектор обратила внимание слушателей на принципиальный подход Верховного Суда к решению вопросов, касающихся обращения прокурора с кассационной жалобой на судебное решение. Прокурор не может считаться альтернативным субъектом обращения в суд и не может заменять надлежащего субъекта властных полномочий, который способен и хочет защищать интересы государства. Участие прокурора в судебном процессе в административных судах (в том числе апелляционное и кассационное обжалование судебных решений) становится возможным только при условии подтверждения наличия оснований для представительства интересов государства в суде достаточными доказательствами.

Спикер проанализировала некоторые положения новой редакции КАС Украины и связанные с ними особенности кассационного производства. Кроме того, поскольку Шестой административный апелляционный суд первым вводит систему электронного суда, лектор поделилась своими впечатлениями. По словам судьи, несмотря на сложности, они ожидают от нового инструмента больших преимуществ. В суде создана единая информационная система, с помощью которой уже сейчас фиксируются заявления, жалобы, другие процессуальные документы, осуществляется автоматизированное распределение дел между судами, между судом и участниками процесса. Введение такой системы позволяет осуществить переход участников процесса на электронный документооборот.