Сегодня 04 октября 2018 года, 20:17

Лариса Антощук рассказала, как пользоваться нестандартными доказательствами в административном процессе

Неочевидные возможности доказывания в административных делах рассмотрела вместе со слушателями Lеgal High School менеджер, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine Лариса Антощук.

Лектор сделала обзор административного законодательства, которое определяет доказательства и доказывание в административном процессе, отдельно подчеркнув нормы КАС Украины о принадлежности, достоверности, допустимости и достаточности доказательств. Однако особое внимание Лариса Антощук уделила спорам с налоговыми и таможенными органами по так называемым нереальным сделкам. По ее словам, еще в 2011 году ВАСУ определил признаки, по которым можно установить нереальность сделки.

Лектор привела примеры нестандартных доказательств, апробированных собственной практикой. В частности, ими могут стать результаты «контрольной закупки» (подтверждение маркетинговых затрат по ТМ private label + письменные объяснения; протокол выезда на местонахождение контрагента + письменные объяснения; протокол осмотра данных веб-страницы в судебном заседании (подтверждение опровержения информации ГФС об отсутствии контрагента по месту нахождения) и письменные объяснения.

Далее в ходе лекции были рассмотрены доказательства в судебных спорах по трансфертному ценообразованию. По словам Ларисы Антощук, в таких делах доказательства могут быть обязательными: это письменные доказательства (документация по трансфертному ценообразованию, договоры с приложениями и дополнительные соглашения, заключенные с контрагентами, полученные плательщиком индивидуальные налоговые консультации, учредительные документы контрагентов, информация из официальных источников), полученная в онлайн-доступе информация (данные веб-сайтов, скриншоты веб-страниц, информация из баз данных о компаниях, выбранных для сравнительного исследования (на электронных и бумажных носителях).

Дополнительными доказательствами (для усиления позиции) могут стать вывод эксперта (по заказу участника дела либо на основании постановления суда), рецензия на вывод суда, консультационные выводы экономических исследований, ссылка на практику иностранных судов и указания ОЭСР, справки и письма иностранных налоговых органов, посольств и др.

Есть еще и факультативные доказательства/письменные объяснения: вывод эксперта в области права (не является доказательством, имеет вспомогательный (консультативный) характер и не является обязательным для суда) и объяснение эксперта; показания свидетелей; «карта доказательств» — изображение приоритетности обстоятельств, имеющих значение для дела и аргументов сторон.

В «технических» спорах по трансфертному ценообразованию лектор рекомендует применять в качестве обязательных доказательств письменные доказательства для установления обстоятельств связанности и/или наличия контрагента в списке низконалоговых юрисдикций/организационно-правовых форм, достижения стоимостных показателей (годовых и по операции, которая может быть квалифицирована как контролируемая), факта подачи отчета о контролируемых операциях, полноты декларирования контролируемых операций, а также полученные в режиме онлайн данные веб-сайтов, скриншоты веб-страниц, информацию из баз данных о компаниях, овыбранях для сравнительного исследования (на электронных и бумажных носителях).

Дополнительными доказательствами (для усиления позиции) в таких спорах могут стать справки и письма иностранных налоговых органов, посольств, а также данные о корпоративной структуре — исторический срез, если структура серьезно менялась.

Лектор предложила слушателям не бояться применять в своей практике нестандартные доказательства. «Если вы сделаете прецедент, за вами пойдут коллеги-адвокаты. Давайте мыслить креативно!» — призвала Лариса Антощук.