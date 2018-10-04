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В Киеве проходят Международные арбитражные чтения памяти академика И. Г. Побирченко

04 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Юбилейные V Международные арбитражные чтения памяти академика И. Г. Побирченко в этом году посвящены еще одному юбилею — 60-летию принятия Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Двухдневное мероприятие, организованное Международным коммерческим арбитражным судом (ICAC) при Торгово-промышленной палате Украины проходит при содействии Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Николай Селивон, председатель ICAC, открывая работу конференции отметил, что Нью-Йоркская конвенция является основой развития международного коммерческого арбитража в мире. Он также напомнил, о реформировании судебной системы в Украине, в частности изменении процессуального законодательства и призвал проанализировать украинский опыт признании и приведения в исполнение арбитражных решений сквозь призму новых норм. Председатель ICAC также отметил, что Конвенция ООН — это не только исполнение арбитражных решений, но и обеспечение государством исполнения арбитражных соглашений, и в этом контексте интерес представляет практика хозяйственных судов.

«В некоторых государствах высказываются опасения по поводу того, что арбитраж переходит из статуса альтернативного способа разрешения споров в основной. Государственные суды говоря о том, что они уже меньше влияют на формирование права нежели арбитражи. Но главное не то, кто формирует право, а то как оно формируется», — отметила Председатель Верховного Суда Украины Валентина Данишевская. Говоря о международном коммерческом арбитраже в Украине, она назвала нынешнюю ситуацию достаточно благоприятным и уверила, что Верховный Суд будет поддерживать развитие как МКАС, так и третейских судов и других альтернативных способов разрешения споров. Г-жа Данишевская также рассказала о некоторых решениях Верховного Суда, относительно применения арбитражного соглашения, а также признания и исполнения арбитражных решений.

Алексей Филатов, заместитель главы Администрации Президента Украины, говоря о новом процессуальном законодательстве в контексте поддержки международного арбитража, подчеркнул, что суды получили новые прогрессивные инструменты, но именно от юристов-практиков зависит, как они будут использоваться на практике.

Участие в Чтениях приняли арбитры и специалисты ведущих арбитражных институтов мира, представители судебной власти, представители бизнеса, ученые, адвокаты и юристы, которые специализируются в сфере ВЭД и международного коммерческого арбитража.

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