Команда Asters защитила интересы одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний Teva Pharmaceutical Industries Ltd. в споре о продлении срока действия патента на препарат на три года дополнительно к стандартной 20-летней защите.
По результатам рассмотрения дела Верховный Суд отклонил кассационную жалобу оппонентов – Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (ГСИСУ) и Synthon, ведущего разработчика и производителя генериков.
Ранее суды первой и апелляционной инстанций приняли позицию юристов Asters и признали решение ГСИС об отказе в продлении патента недействительным.
ГСИС продлила срок действия патента, тем самым обеспечив эксклюзивную продажу препарата на дополнительные три года.
Над проектом работали советники Тарас Кислый и Виктория Подворчанская, старший юрист Виталий Кулинич, юрист Елена Кожокарь под руководством соуправляющего партнера Сергея Свирибы.
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