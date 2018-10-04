Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 октября 2018 года, 18:36

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Евросуд связал жалобу Олега Сенцова с делом Украины против России об аннексии Крыма

04 октября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Telegram написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, передает «УП».

«Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд связал его жалобу с делом Украины против России об аннексии Крыма», – отметил он.

Как пишет «Громадське», в поданной в ЕСПЧ жалобе г-н Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями была нарушена статья 3 (запрещение пыток) и статья 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Сенцова постоянно ухудшается, у него развилась гипоксия. Пленник Кремля голодает 144-й день.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 40 (1084) от 02/10/18 Свежий номер

Транспортное право

№ 40 (1084)
Государство и юристы

Сертификат с отличием

Отрасли практики

Безоборотная отговорка

Судебная практика

Знать мэру

Частная практика

Укрепить иммунитет

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом