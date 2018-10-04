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Сегодня 04 октября 2018 года, 18:36

Евросуд связал жалобу Олега Сенцова с делом Украины против России об аннексии Крыма

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Telegram написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, передает «УП».

«Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд связал его жалобу с делом Украины против России об аннексии Крыма», – отметил он.

Как пишет «Громадське», в поданной в ЕСПЧ жалобе г-н Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями была нарушена статья 3 (запрещение пыток) и статья 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Сенцова постоянно ухудшается, у него развилась гипоксия. Пленник Кремля голодает 144-й день.