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Защита журналистов требует изменения законодательства — председатель Совета судей

05 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве в течение двух дней проходил семинар «Дела о препятствовании журналистской деятельности: опыт, практика, перспективы защиты», участие в котором как председатель Совета судей Украины и как судья Большой Палаты Верховного Суда принял Олег Ткачук. Он представил позицию судейского сообщества по рассмотрению уголовных дел, относящихся к категории «препятствование журналистской деятельности».

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Вместе с тем он констатировал, что при рассмотрении дел, связанных с журналистской деятельностью, большое значение имеют вопросы надлежащего исследования доказательств и обеспечения всестороннего, полного и объективного процесса доказывания. Последнее нашим законодательством возложено на стороны, а вот сбор доказательств и представление их в суде относятся к компетенции органов расследования и стороны защиты.

Олег Ткачук убежден, что для решения проблемы с препятствованием журналистской деятельности прежде всего нужны изменения в законодательство, где были бы четко прописаны нормы, которые позволяют классифицировать посягательство на журналиста и препятствование профессиональной деятельности, выставлены четкие маркеры для прокуроров и адвокатов в части предмета доказывания и доказательств.

В целом семинар был ориентирован в первую очередь на адвокатов из разных регионов Украины, которые первыми начали отмечать критическую ситуацию относительно препятствования журналистской деятельности в государстве и фактическую безнаказанность виновных. К обсуждению проблемы и путей ее решения были приглашены и прокуроры, и следователи, и международные эксперты. Они отметили, что в Украине сейчас около 50 юристов и экспертов работают над алгоритмом защиты журналистской деятельности, который должен применяться во всех регионах и на всех уровнях расследования, но без изменений в законодательство отыскать его будет сложно.

Организаторами мероприятия выступили медиаюристы ИРРП — Института развития региональной прессы при поддержке медийных проектов Совета Европы в Украине.

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