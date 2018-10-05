Россиян в США подозревают в киберпреступлениях с использованием криптовалют

Министерство юстиции США предъявило обвинения в кибермошенничестве, краже личных данных и отмывании денег семи россиянам. По данным ведомства, они являются офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ, сейчас Главное управление Генштаба ВС РФ). Об этом пишет «КоммерсантЪ».
В обвинительном заключении на сайте американского министерства перечислены имена россиян: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин. О высылке первых четырех из них ранее сообщило Минобороны Нидерландов. Их подозревают в планировании хакерской атаки на организацию по запрету химического оружия (ОЗХО). Последние три, как утверждает Минюст США, работали из Москвы. Ранее их имена фигурировали в списке 12 предполагаемых сотрудников ГРУ, которым в июле были предъявлены заочные обвинения в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
В документах на сайте ведомства говорится, что обвиняемые с декабря 2014 года по май 2018 года осуществляли атаки на компьютерные сети американских граждан, международные организации и их сотрудников по всему миру. «Все подозреваемые обвиняются в незаконном отмывании средств, что в этом деле означает, что они использовали криптовалюты, такие как биткоин, для оплаты инфраструктуры для осуществления своих планов, например, серверов, для регистрации доменов, для оплаты услуг вендоров и приобретения других инструментов для взлома», — сообщил на пресс-конференции прокурор западного округа штата Пенсильвания Скотт Брейди.
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