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Минюст: законопроект №9140 не содержит никаких рейдерских рисков

05 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Законопроект №9140, который предусматривает создание уполномоченных лиц Министерства юстиции Украины, не содержит норм, которые можно каким-либо образом использовать для рейдерских атак, сообщила в своем совместном с президентом Нотариальной палаты Владимиром Марченко видеоблоге заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

Об этом говорится на сайте Минюста.

«Никакого рейдерства по этому законопроекту не может быть. В нем речь идет исключительно об оформлении уполномоченными лицами Минюста наследства, завещания, оформлении договора дарения, оформления договора пожизненного содержания. Все! Корпоративные права могут быть зарегистрированы уполномоченным только в том случае, когда они есть в составе наследственного дела. Никаких договоров купли-продажи, никаких регистрации бизнеса и так далее. Для поиска здесь рейдерства нужно иметь разве что больную фантазию», — сказала Елена Сукманова.

Она также отметила, что на своем вчерашнем заседании парламентский комитет по вопросам экономической политики поддержал этот законопроект к рассмотрению в первом чтении в сессионном зале. «Комитет Верховной Рады поддержал инициативу народных депутатов и Министерства юстиции по обеспечению наших граждан в селах, районах, районных центрах доступной услугой по оформлению наследства при помощи института уполномоченных лиц Минюста», — сказала заместитель министра юстиции.

По словам Елены Сукмановой, сначала этот законопроект вызвал неоднозначную реакцию со стороны профессионального, в том числе нотариального, сообщества. «Вчера мы провели трехчасовое обсуждение с Нотариальной палатой для того, чтобы снять все замечания, касающиеся создания якобы квазинотариата. Мы договорились и оперативно внесли изменения в этот законопроект, которые были озвучены в процессе рассмотрения законопроекта комитетом», — отметила заместитель министра юстиции. Речь идет о том, что уполномоченное лицо Минюста вправе предоставлять услуги в соответствующем районном центре только в том случае, если там работает менее двух нотариусов, на соответствующее количество населения, а в отдельных случаях — только с согласия Нотариальной палаты, отметила Елена Сукманова .

«Уважаемые нотариусы, если у вас есть желание работать в районных центрах, в селах, пожалуйста, двери всегда открыты, вакансии, в том числе в государственных нотариальных конторах, есть на сайтах территориальных управлений юстиции», — подчеркнула она. Кроме того, квалификационные требования к уполномоченным фактически приравнены к требованиям, которые сейчас касаются кандидатов на должности нотариусов, то есть три года соответствующего стажа, плюс стажировка, которую обеспечит Министерство юстиции для того, чтобы научить оформлять именно наследство. «Мы и в дальнейшем надеемся так же быстро находить компромиссы и взаимопонимание с профессиональной нотариальной сообществом. У нас впереди еще много дел: и электронный нотариат, и другие проекты», — сказала Елена Сукманова.

Президент Нотариальной палаты Владимир Марченко в свою очередь отметил что совместными усилиями с Министерством юстиции будет сделано все необходимое, чтобы во всех городах, где сегодня нет нотариусов, они появились.

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