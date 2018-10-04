Сегодня 04 октября 2018 года, 17:05

Информация из внутренних налоговых баз ГФС судами в качестве доказательства, как правило, не принимается — Дмитрий Савчук

Об особенностях доказывания в отдельных категориях административных споров рассказал слушателям Lеgal High School ассоциированный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Дмитрий Савчук. Лектор подчеркнул, что основной массив административных споров касается именно налоговых споров, в которых субъекты хозяйствования отстаивают свои права перед государственными органами.

Эксперт напомнил нормы права, которыми определяется сущность доказательства, их виды и отдельно отметил новацию новой редакции КАС Украины — электронное доказательство. При этом он подчеркнул, что в КАС Украины появились такие принципы доказывания, как достоверность и достаточность.

Достоверными считаются доказательства, на основании которых можно установить действительные обстоятельства дела, а достаточными выступают доказательства, позволяющие в совокупности сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания.

«Хотя обязанность доказательства согласно КАС Украине лежит на ответчике в лице госоргана, не практике истец сам тщательно готовит доказательственную базу собственного иска», — подчеркнул Дмитрий Савчук.

Говоря об особенностях доказывания в налоговых спорах, лектор Lеgal High School представил ряд кейсов судебных дел об обжаловании субъектами хозяйствования решений органов ГФС, а также привел примеры судебной практики нового Верховного Суда в вопросах доказывания в налоговых спорах.

Также было рассмотрено решение ЕСПЧ, в котором указывалось следующее: «Административные суды, рассматривающие жалобы заявителей относительно решений налогового управления, имеют полную юрисдикцию в этих делах и полномочия отменить оспариваемые решения. Дела должны быть рассмотрены на основании представленных доказательств, а доказать наличие оснований, предусмотренных соответствующими законами, для назначения новых штрафов должно само налоговое управление».

Дмитрий Савчук назвал основные доказательства в налоговых спорах — акты проверок, документы, ставшие основанием для проверки, и расчеты, составленные как налоговым органом, так и налогоплательщиком. Он отметил, что в качестве доказательств в таких спорах также могут использоваться договоры, налоговая и первичная документация, бухгалтерские регистры, справки аудиторских фирм, результаты экспертиз и выводы экспертов, показания свидетелей и т.п.

Отдельным видом доказательств, используемых налоговиками в спорах, является информация из внутренних налоговых баз ГФС, к которой ни истец, ни суд доступа не имеют. Лектор подчеркнул, что, как правило, суды такие доказательства не принимают во внимание, поскольку отсутствует возможность проверки их достоверности.