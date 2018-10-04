Сегодня 04 октября 2018 года, 17:04

Какие требования к судьям и адвокатам содержит «языковой» законопроект №5670-д?

Сегодня был принят за основу проект Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 5670-д. Следует обратить внимание на новации, который проект несет для сферы правосудия и представителей юридической профессии.

Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Украины будут содержать примерно следующие положения. Языком судопроизводства в Украине является государственный язык. В судебном процессе может применяться иностранный язык, в соответствии с условиями, определенными соответствующим Кодексом. Стороны, участвующие в деле, подают в суд письменные процессуальные документы, изложенные на государственном языке. Суды составляют и публикуют решение на государственном языке.

Изменения вносятся в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Согласно предлагаемой редакции статьи 29, уголовное производство осуществляется на государственном языке. В судебном процессе может применяться другой язык, в соответствии с условиями, определенными настоящим Кодексом. Сторона обвинения, следственный судья и суд составляют процессуальные документы на государственном языке. Лицо уведомляется о подозрении в совершении уголовного преступления на государственном языке. Лицо, не владеющее государственным языком, уведомляется на любом другом языке, которым оно владеет для понимания сути подозрения. Суды составляют и публикуют решение на государственном языке. Судебные решения могут предоставляться сторонам уголовного производства или лицу, в отношении которого принято решение вопроса о применении принудительных мер воспитательного или медицинского характера, при условии, что они не являются гражданами Украины, в переводе на официальный язык страны их гражданства.

Представители некоторых профессий и должностей будут обязаны владеть украинским языком на уровне, определенном Национальной комиссией по стандартам государственного языка. Это касается нотариусов, их помощников, адвокатов, судей, их помощников, судей КСУ, омбудсмена, членов ВСП, министров, депутатов, госслужащих и т.д.

Знание языка на таком уровне является также условием принятия в гражданство Украины.