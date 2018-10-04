Сегодня 04 октября 2018 года, 17:05

Александр Собкович: электронные доказательства станут основой электронного судопроизводства уже в ближайшем будущем

О чем надо помнить, подавая электронные доказательства, рассказал слушателям Lеgal High School адвокат, партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Александр Собкович.

Лектор напомнил, что 15 декабря 2017 рода вступил в силу Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Этим законом в Кодекс административного судопроизводства Украины введен новый вид доказательства — электронное доказательство. Данному виду доказательства посвящено две статьи Кодекса — 99 и 100.

В соответствии с указанными нормами электронными доказательствами является информация в электронной (цифровой) форме, содержащая данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в частности, это электронные документы (текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д.), веб-сайты (страницы), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме.

Такие данные могут храниться на портативных устройствах (картах памяти, мобильных телефонах и т.п.), серверах, системах резервного копирования, других местах хранения данных в электронной форме (в том числе в сети интернет).

Лектор подчеркнул, что электронные доказательства предоставляются в суд в подлиннике или в электронной копии, заверенной электронной цифровой подписью, приравненном к собственноручной подписи в соответствии с Законом Украины «Об электронной цифровой подписи», хотя законом может быть определен и другой порядок удостоверения электронной копии электронного доказательства.

Согласно статье 7 Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» оригиналом электронного документа считается электронный экземпляр документа с обязательными реквизитами, в том числе с электронной цифровой подписью автора. При этом электронная копия электронного документа удостоверяется в порядке, установленном законом, а копией документа на бумаге для электронного документа является визуальное представление электронного документа на бумаге, удостоверенное в порядке, установленном законодательством.

Новая редакция КАС Украины также предусматривает, что участники дела имеют право подавать электронные доказательства в бумажных копиях, заверенных в порядке, определенном законом, при этом бумажная копия электронного доказательства не будет считаться письменным доказательством. Участник дела, который подает копию электронного доказательства, должен указать на наличие у него или другого лица оригинала электронного доказательства.

Слушатели образовательной платформы LHS узнали о структуре и функционировании Единой судебной информационной системы и способах подачи электронных доказательств с ее помощью. В этой связи Александр Собкович отметил, что новые способы документооборота все шире применяются в нашей стране. «Сегодня ГФС Украины является прогрессивным государственным учреждением, где внедрен электронный документооборот в части приема отчетности», — отметил он.

Лектор проиллюстрировал актуальность темы кейсами судебной практики ЕСПЧ с учетом использования электронных документов, а также обратил внимание слушателей Lеgal High School на проблемные аспекты применения электронных доказательств и ответил на вопросы аудитории.