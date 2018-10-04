Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 октября 2018 года, 17:05

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Александр Собкович: электронные доказательства станут основой электронного судопроизводства уже в ближайшем будущем

04 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

О чем надо помнить, подавая электронные доказательства, рассказал слушателям Lеgal High School адвокат, партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Александр Собкович.

Лектор напомнил, что 15 декабря 2017 рода вступил в силу Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Этим законом в Кодекс административного судопроизводства Украины введен новый вид доказательства — электронное доказательство. Данному виду доказательства посвящено две статьи Кодекса — 99 и 100.

В соответствии с указанными нормами электронными доказательствами является информация в электронной (цифровой) форме, содержащая данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в частности, это электронные документы (текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д.), веб-сайты (страницы), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме.

Такие данные могут храниться на портативных устройствах (картах памяти, мобильных телефонах и т.п.), серверах, системах резервного копирования, других местах хранения данных в электронной форме (в том числе в сети интернет).

Лектор подчеркнул, что электронные доказательства предоставляются в суд в подлиннике или в электронной копии, заверенной электронной цифровой подписью, приравненном к собственноручной подписи в соответствии с Законом Украины «Об электронной цифровой подписи», хотя законом может быть определен и другой порядок удостоверения электронной копии электронного доказательства.

Согласно статье 7 Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» оригиналом электронного документа считается электронный экземпляр документа с обязательными реквизитами, в том числе с электронной цифровой подписью автора. При этом электронная копия электронного документа удостоверяется в порядке, установленном законом, а копией документа на бумаге для электронного документа является визуальное представление электронного документа на бумаге, удостоверенное в порядке, установленном законодательством.

Новая редакция КАС Украины также предусматривает, что участники дела имеют право подавать электронные доказательства в бумажных копиях, заверенных в порядке, определенном законом, при этом бумажная копия электронного доказательства не будет считаться письменным доказательством. Участник дела, который подает копию электронного доказательства, должен указать на наличие у него или другого лица оригинала электронного доказательства.

Слушатели образовательной платформы LHS узнали о структуре и функционировании Единой судебной информационной системы и способах подачи электронных доказательств с ее помощью. В этой связи Александр Собкович отметил, что новые способы документооборота все шире применяются в нашей стране. «Сегодня ГФС Украины является прогрессивным государственным учреждением, где внедрен электронный документооборот в части приема отчетности», — отметил он.

Лектор проиллюстрировал актуальность темы кейсами судебной практики ЕСПЧ с учетом использования электронных документов, а также обратил внимание слушателей Lеgal High School на проблемные аспекты применения электронных доказательств и ответил на вопросы аудитории.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 40 (1084) от 02/10/18 Свежий номер

Транспортное право

№ 40 (1084)
Государство и юристы

Сертификат с отличием

Отрасли практики

Безоборотная отговорка

Судебная практика

Знать мэру

Частная практика

Укрепить иммунитет

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом