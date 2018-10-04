Совет адвокатов Украины освободил от платы за подачу дисциплинарных жалоб Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
Об этом говорится в решении САУ №131 «О внесении изменений и утверждении изменения в решение САУ №203 от 23 сентября 2017 года», передает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.
САУ пришел к выводу о наличии основания для освобождения данных органов от платы за организационно-техническое обеспечение рассмотрения заявлений (жалоб) за ненадлежащее поведение адвоката, которое может привести к дисциплинарной ответственности.
В то же время САУ решил, что нет оснований для аналогичного подхода для Генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции (в частности, Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, которое направляло обращение по этому поводу в САУ), резюмируется в сообщении.
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