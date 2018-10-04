Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 октября 2018 года, 18:36

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВСП, ВККС и КДКП освобождаются от платы за подачу дисциплинарных жалоб на адвокатов

04 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Совет адвокатов Украины освободил от платы за подачу дисциплинарных жалоб Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Об этом говорится в решении САУ №131 «О внесении изменений и утверждении изменения в решение САУ №203 от 23 сентября 2017 года», передает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

САУ пришел к выводу о наличии основания для освобождения данных органов от платы за организационно-техническое обеспечение рассмотрения заявлений (жалоб) за ненадлежащее поведение адвоката, которое может привести к дисциплинарной ответственности.

В то же время САУ решил, что нет оснований для аналогичного подхода для Генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции (в частности, Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, которое направляло обращение по этому поводу в САУ), резюмируется в сообщении.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 40 (1084) от 02/10/18 Свежий номер

Транспортное право

№ 40 (1084)
Государство и юристы

Сертификат с отличием

Отрасли практики

Безоборотная отговорка

Судебная практика

Знать мэру

Частная практика

Укрепить иммунитет

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом