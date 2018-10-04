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АМКУ закрыл дело против «Киевстара» и Vodafone

04 октября 2018 года Источник:Экономічна правда

Антимонопольный комитет Украины закрыл дело по заявлению lifecell об отсутствии конкуренции между «Киевстар» и Vodafone в регионах, где те имеют численное преимущество.

Об этом LIGA.net сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен, передает «ЭП».

Решение было принято единогласно.

Напомним: летом 2015 года мобильный оператор lifecell обратился в АМКУ с жалобой на «Киевстар» и Vodafone (тогда «МТС Украина»).

В компании сочли, что «синий» и «красный» операторы намеренно не конкурируют друг с другом в регионах, где каждый из них имеет существенное преимущество (Vodafone — на востоке, «Киевстар» — на западе страны). Компания lifecell хотела, чтобы конкуренты снизили свои цены в этих регионах.

В комитете с тезисом об отсутствии конкуренции не согласились. По итогам исследования в АМКУ решили, что монопольного положения в указанных случаях нет.

В АМКУ сочли, что клиенты могут купить карту любого из операторов, а между «Киевстаром» и Vodafone происходит постоянная конкуренция: миграция абонентов, соревнование за радиочастотный ресурс, инвестиции, тарифные войны.

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