АМКУ закрыл дело против «Киевстара» и Vodafone

Антимонопольный комитет Украины закрыл дело по заявлению lifecell об отсутствии конкуренции между «Киевстар» и Vodafone в регионах, где те имеют численное преимущество.
Об этом LIGA.net сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен, передает «ЭП».
Решение было принято единогласно.
Напомним: летом 2015 года мобильный оператор lifecell обратился в АМКУ с жалобой на «Киевстар» и Vodafone (тогда «МТС Украина»).
В компании сочли, что «синий» и «красный» операторы намеренно не конкурируют друг с другом в регионах, где каждый из них имеет существенное преимущество (Vodafone — на востоке, «Киевстар» — на западе страны). Компания lifecell хотела, чтобы конкуренты снизили свои цены в этих регионах.
В комитете с тезисом об отсутствии конкуренции не согласились. По итогам исследования в АМКУ решили, что монопольного положения в указанных случаях нет.
В АМКУ сочли, что клиенты могут купить карту любого из операторов, а между «Киевстаром» и Vodafone происходит постоянная конкуренция: миграция абонентов, соревнование за радиочастотный ресурс, инвестиции, тарифные войны.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ
Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: