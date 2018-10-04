Сегодня 04 октября 2018 года, 18:36

Проиграв суд Нацбанку, акционер «Укринбанка» обратился в КСУ

Акционер «Укринбанка» пожаловался в Конституционный Суд Украины на дискриминационную норму Закона «О банках и банковской деятельности». Об этом пишет FinClub.

Жалобу в КСУ гражданин Е.С. Карякин направил 22 августа 2018 года, а КСУ в сентябре открыл производство по ней, сообщает издание.

Жалоба подана по поводу возможности оспаривания решения НБУ (дело №18/4301(18): заявитель просит проверить на соответствие Конституции Украины положений статьи 79 Закона «О банках и банковской деятельности».

Временная администрация в «Укринбанк» была введена 24 декабря 2015 года. Согласно данным НБУ, на 1 января 2016 года Е.С. Карякин не указан в перечне акционеров, у которых есть хотя бы 0,0009% акций банка. «Укринбанк» на тот момент контролировался Владимиром Клименко.

Уже 22 марта 2016 года началась ликвидация ПАО «Укринбанк», но в последующем, пользуясь решениями судов, собственники банка-банкрота перерегистрировали его в ПАО «Укринком».

«Акционер ПАО «Укринбанк» Карякин Е.С. как миноритарный акционер обратился в суд с иском к НБУ и ФГВФЛ, в котором просил признать незаконным и отменить постановление НБУ №934 от 21 декабря 2015 года «Об отнесении ПАО «Укринбанк» к категории неплатежеспособных», признать незаконным и отменить решение исполнительной дирекции ФГВФЛ №239 от 24 декабря 2015 года «О введении временной администрации в ПАО «Укринбанк», — сказано в заявлении «Укринкома».

Миноритарий выиграл суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, но Верховный Суд Украины 24 октября 2017 года отменил решения предыдущих инстанций и принял новое.

«В удовлетворении иска было отказано по причине якобы невозможности миноритарного акционера оспаривать подобные решения регулятора в соответствии со статьей 79 Закона «О банках и банковской деятельности», — заявили в «Укринкоме».

ФГВФЛ сообщал, что после решения ВСУ, которым подтверждена правомерность вывода «Укринбанка» с рынка, связанные лица продолжали выводить его активы. При этом «Укринком» не вернул 1,8 млрд грн, которые Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам «Укринбанка».

«Укринком» жалуется на то, что статья 79 определяет узкий круг лиц (например, собственники существенного участия), которые могут оспаривать решения НБУ, тогда как его решения «могут касаться неопределенного круга лиц», и в этом миноритарий Е.С. Карякин усмотрел «возможность нарушения прав человека, введения общественности в заблуждение и другие негативные последствия деятельности НБУ».

В «Укринкоме» считают, что признание статьи 79 закона неконституционной позволит любому лицу оспаривать решения, действия или бездействие НБУ или его должностных лиц на основнии общих норм, в том числе предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 5 Кодекса об административном судопроизводстве, если это лицо уверено, что его права, свободы и законные интересы нарушены.