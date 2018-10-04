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С ноября паспорт в форме книжечки можно обменять на паспорт в форме карточки

04 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правительство внесло изменения в порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Введение паспорта в форме карточки в Украине началось в январе 2016 года, и пока новые паспорта выдаются только в случае обмена паспорта, взамен утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста и оформляющим паспорт впервые. Главной целью введения нового документа является безопасность общества, защита от подделки и кражи личных данных (Identity theft).

Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо уплатить административный сбор, размер которого составляет 279 грн.

3 октября 2018 года на заседании Кабинета Министров Украины были внесены изменения в постановления КМУ от 25 марта 2015 №302 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины».

Следовательно, с 1 ноября 2018 года граждане Украины смогут обменять паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время.

Миграционная служба подчеркивает, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена, согласно закону все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.

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