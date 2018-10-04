Сегодня 04 октября 2018 года, 17:05

Экс-главе ГСЧС выплатили более 500 тыс. гривен за три года вынужденного прогула

Бывшему главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому выплатили более 500 тыс. гривен компенсации за три года вынужденного прогула. Об этом «РБК-Украина» рассказал его адвокат Владимир Енич.

«Данную сумму Бочковский получил, казначейство все перечислило», — отметил адвокат.

В.Енич добавил, что вчера Шевченковский районный суд Киева возобновил рассмотрение уголовного производства против г-на Бочковского. Однако рассмотрение перенесли на 26 ноября с.г.

Напомним: летом Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что г-н Бочковский не будет возглавлять ГСЧС.

В 2015 году г-н Бочковский (на тот момент глава ГСЧС) и его заместитель были арестованы в ходе заседания Кабинета Министров Украины, им объявили подозрение в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству более чем на 6,5 млн гривен. Сергей Бочковский был уволен, однако в апреле текущего года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности главы ГСЧС, а летом ему стали выплачивать зарплату.