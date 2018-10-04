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Экс-главе ГСЧС выплатили более 500 тыс. гривен за три года вынужденного прогула

04 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Бывшему главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому выплатили более 500 тыс. гривен компенсации за три года вынужденного прогула. Об этом «РБК-Украина» рассказал его адвокат Владимир Енич.

«Данную сумму Бочковский получил, казначейство все перечислило», — отметил адвокат.

В.Енич добавил, что вчера Шевченковский районный суд Киева возобновил рассмотрение уголовного производства против г-на Бочковского. Однако рассмотрение перенесли на 26 ноября с.г.

Напомним: летом Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что г-н Бочковский не будет возглавлять ГСЧС.

В 2015 году г-н Бочковский (на тот момент глава ГСЧС) и его заместитель были арестованы в ходе заседания Кабинета Министров Украины, им объявили подозрение в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству более чем на 6,5 млн гривен. Сергей Бочковский был уволен, однако в апреле текущего года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности главы ГСЧС, а летом ему стали выплачивать зарплату.

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