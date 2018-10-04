Сегодня 04 октября 2018 года, 13:39

В административных делах доказывать правомерность своего решения должен субъект властных полномочий — Роман Загрия

Тему новаций в административном процессе продолжил управляющий партнер ЮК «Право Гарант», руководитель практики налогового права Роман Загрия. В своей лекции он рассказал слушателям образовательной платформы Lеgal High School о тактике представления доказательств и подготовительном производстве.

Лектор напомнил, что доказательствами в административном судопроизводстве являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), аргументирующих требования и возражения участников дела, и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

При этом доказательства должны быть надлежащими, достоверными, допустимыми и достаточными. Лектор отметил, что вопрос, касающийся достаточности доказательств для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, суд решает в соответствии со своим внутренним убеждением.

Доказательства бывают письменными и вещественными. Новшеством КАС Украины является обязанность участника дела, который подает письменные доказательства в копиях (электронных копиях), указать на наличие у него или другого лица оригинала письменного доказательства.

Еще одна новация КАС Украины — введение такого вида доказательств, как электронные доказательства — информация в электронной (цифровой) форме, содержащая данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела. В частности, это электронные документы, веб-сайты (страницы), текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие данные в электронной форме.

Также доказательством являются показаниями свидетеля и заключение эксперта. КАС Украины предусматривает возможность проведения экспертизы по заказу участников дела. В заключении эксперта отмечается, что оно подготовлено для представления в суд и эксперт предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. При этом судом не принимаются к рассмотрению доказательства, не предоставленные в установленный законом или судом срок, копии доказательств, не направленных/не предоставленых другим участникам дела.

«В административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика», — подчеркнул Роман Загрия.

Нововведением КАС Украины стал тезис, согласно которому субъект властных полномочий не может ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу обжалуемого решения, за исключением случаев, когда он докажет, что им были приняты все возможные меры для получения доказательств до принятия обжалуемого решения, но они не были получены по не зависящим от него причинам.

Лектор исчерпывающе определил все задачи подготовительного производства и очертил круг вопросов, решаемых судом в подготовительном заседании. Говоря о результатах подготовительного заседания суда, лектор отметил, что суд выносит определение о оставлении искового заявления без рассмотрения, прекращении производства по делу или закрытии подготовительного производства и назначении дела к судебному рассмотрению по сути.