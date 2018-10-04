Сегодня 04 октября 2018 года, 15:22

Парламенту предлагают поддержать законопроект о языковых инспекторах

Экспертная группа по вопросам языковой политики при Кабинете Министров Украины определилась с законопроектом об украинском языке, который рекомендует поддержать в Верховной Раде. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьер-министра Украины, председателя Экспертной группы Павла Розенко.

По его словам, группа единогласно поддержала законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и обратилась к народным депутатам с призывом проголосовать за него в первом чтении. Обращение направили председателю парламента Андрею Парубию.

«Этот законопроект является результатом консолидированной работы ученых, политиков, экспертов, представителей общественности, отвечает ожиданиям общества, получил положительные заключения ряда министерств и профильного комитету Верховной рады Украины», — отмечает г-н Розенко в обращении. Он также подчеркнул, что данный законопроект де-факто вернет украинскому языку статус государственного.

Отметим, что данный документ предусматривает введение института языковых инспекторов и вводит новые составы административных правонарушений. Среди прочего документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Кодекс дополняется статьей 188-49 «Нарушение законодательства в сфере применения государственного языка». Нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно обязательного применения государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления в Украине, на государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях, других субъектах хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, в судопроизводстве, в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, в органах правопорядка, на государственной границе Украины, в процессе выборе и референдумов, в международных договорах Украины, влечет наложение штрафа на должностных лиц от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно проекту, Уполномоченный по защите государственного языка рассматривает дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере применения государственного языка и невыполнения законных требований языкового инспектора.