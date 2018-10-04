Сегодня 04 октября 2018 года, 15:22

В Нацполиции создадут новое управление по защите от киберпреступлений

В структуре Национальной полиции Украины будет создано управление для помощи правоохранительным органам в раскрытии преступлений с киберэлементом. Новое подразделение войдет в состав Департамента киберполиции. Планируется, что управление будет оказывать поддержку не только полицейским, но и другим правоохранительным структурам. Об этом говорилось 3 октября с.г. во время встречи председателя Национальной полиции Сергея Князева и руководителя киберполиции Сергея Демедюка с министром Великобритании по вопросам безопасности Беном Уоллесом.

Соответствующие подробности опубликованы на сайте Кабинета Министров Украины.

Министр Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес подчеркнул, что для киберпреступников нет границ, потому в борьбе с ними важно взаимодействие полицейских разных стран. «Очень рад, что уже сейчас мы говорим о налаживании взаимодействия между подразделениями киберполиции Великобритании и Украины. Разновидности киберпреступлений меняются и постоянно эволюционируют. И так же люди, которые с ними борются, должны меняться», — отметил министр.

Во время встречи украинские полицейские представили британской стороне проект создания на базе Департамента киберполиции нового подразделения.

«Планируется, что задачей управления станет помощь по всем общеуголовным преступлениям в государстве, которые имеют киберсоставляющую. Управление сможет оказывать помощь любому подразделению в режиме реального времени не только в полиции, но и в других правоохранительных органах Украины», — сказал Сергей Демедюк.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что одним из направлений работы подразделения станет помощь не только правоохранительным, но и частным структурам.

«Мы меняем подход к работе, в том числе это касается и защиты бизнеса от киберпреступлений. Наша основная идея — помогать и защищать», — подчеркнул глава Нацполиции.