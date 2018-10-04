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Нотариусы сообщают об исключении ряда проблемных вопросов из законопроекта №9140

04 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нотариальное сообщество и парламентарии работают над достижением компромисса относительно законопроекта № 9140 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для защиты экономических и наследственных прав граждан в сельской местности». Документ предусматривает делегирование права на осуществление некоторых регистрационных действий уполномоченным органам юстиции (наряду с нотариусами).

«Два последних дня для руководства НПУ и нотариального сообщества были чрезвычайно тяжелыми. Много действий, сложных переговоров, мыслей о будущем нотариата, бессонных ночей и вообще эмоций», — делится впечатлениями президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко на странице в Facebook.

В результате сложных переговоров была достигнута договоренность об изъятии из текста законопроекта №9140 большинства проблемных вопросов, что важно для сохранения профессии нотариуса и защиты прав и интересов граждан, а именно:

1_ введение уполномоченного лица Минюста возможно исключительно как временная мера;

2) уполномоченные Минюста смогут совершать действия исключительно в округах сельской местности, в которых работает менее двух нотариусов (частных или государственных);

3) уполномоченные Минюста могут иметь полномочия по совершению очень ограниченного перечня действий, которые направлены исключительно на обеспечение потребностей населения без права удостоверять договоры купли-продажи недвижимости, в том числе земельных участков и мены, отчуждения корпоративных прав и т.п.;

4) уполномоченные Минюста не вправе осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимость и бизнес (кроме регистрации в результате действия);

5) требования к стажу работы таких лиц увеличены (до трех лет).

«Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук зачитал сегодня наши замечания на заседании комитета, где рассматривался данный законопроект и заверил НПУ и депутатов, что эти поправки обязательно будут учтены еще до первого чтения», — пишет г-н Марченко.

По его словам, «усилия НПУ и всего украинского нотариата для сохранения профессии нужно немедленно направить на решение социальной проблемы — обеспечение депрессивных регионов, где нет нотариусов, действиями, в которых нуждаются граждане».

При этом он призвал работать дальше над созданием альтернативного законопроекта, который сможет ликвидировать такую временную меру, как введение уполномоченных лиц Минюста.

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