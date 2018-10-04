Сегодня 04 октября 2018 года, 15:22

«Чистые» залоги: небанальная практика

Фраза «чистые залоги» (то есть залог как мера пресечения в уголовном производстве) все чаще звучит в определениях следственных судей. Ходят слухи, что это неспроста, ведь впереди выборы. И что есть даже некие плановые показатели, установленные прокурорам — процессуальным руководителям, по сбору определенных сумм залогов ежемесячно. Как бы там ни было, а статья 182 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — УПК Украины) набирает популярность, а значит, практика выявляет пробелы в законодательстве и разночтения законодательных норм. Разберем любопытные случаи.

«Неподъемная» сумма

Несмотря на установление в абзаце 1 части 5 статьи 182 УПК Украины границ для размера залога в зависимости от тяжести преступления, следственные судьи все чаще прибегают к абзацу 2 части 5 статьи 182 УПК Украины. Эта норма (основания установления размера залога выше предусмотренных пределов) может применяться в исключительных случаях, однако следственные судьи считают исключительными слишком много производств, по которым подозреваемым устанавливают залог.

Формально и без лишних обоснований констатируют, что такая высокая сумма залога «сможет обеспечить исполнение подозреваемым его процессуальных обязанностей» (а более низкая сумма разве не сможет?).

При этом часть 4 статьи 182 УПК Украины устанавливает, что размер залога должен в достаточной мере гарантировать исполнение подозреваемым, обвиняемым возложенных на него обязанностей и не может быть заведомо непомерным для него.

То есть вторая часть этой нормы — о запрете устанавливать непомерный залог — следственными судьями преимущественно игнорируется.

Практика ЕСПЧ («Bonnechaux v. Switzerland», №8224/78, §74 и др.) показывает, что установление суммы залога зависит от активов подозреваемого.

Вместо шаблонной фразы «сумма залога сможет обеспечить выполнение подозреваемым его процессуальных обязанностей» следственный судья должен подробно описать имущество подозреваемого, определить сумму, которая была бы для него подъемной, но достаточно весомой.

К слову, защите внимательно следует отнестись к подаваемым прокурором справкам АРМА. Указанный Агентством перечень имущества может не соответствовать прилагаемым информационным справкам из реестров (как это недавно произошло с подозреваемым, которому прокурор просил установить залог в сумме, эквивалентной 25 миллионам долларов).

Денег нет — что делать?

Подозреваемый, которому установлен непомерный залог, может задать адвокату вопрос: может, стоит внести залог частично?

В моей недавней практике было два случая для сравнения: в первом случае подозреваемый нашел залогодателей, которые несколькими платежами, с выходом за пятидневный срок, внесли около 1 200 000 грн из 5 200 000 грн требуемых. Во втором случае залог в сумме, эквивалентной 1 миллиону долларов, не был внесен вообще, поскольку подозреваемый посчитал, что все равно суммы он не соберет.

В первом случае удалось выиграть время, с момента установления меры пресечения в виде залога до изменения меры пресечения прошло 38 дней.

Во втором случае с учетом переноса рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения (в связи с апелляционным обжалованием, к чему мы еще вернемся) с момента установления меры пресечения в виде залога до изменения меры пресечения прошло 34 дня.

При этом в первом случае мера пресечения все равно была изменена, а с возвратом частично внесенного залога возникли проблемы. Прокурор обратился к следственному судье с ходатайством об обращении залога в доход государства, поскольку «подозреваемый нарушил установленную судом обязанность внести залог». Конечно же, прокурору отказано (определение Приднепровского районного суда г.Черкассы №711/1020/18 от 22 марта 2018 года), но возврат залога занял время.

Выводы делайте сами.

Можно ли обжаловать определение об установлении залога?

Как следует из содержания статьи 309 УПК Украины, определение следственного судьи об установлении залога не подлежит апелляционному обжалованию. Только прокурор может подать апелляционную жалобу в части отказа в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (если так был поставлен вопрос в ходатайстве об избрании меры пресечения).

Однако уже существует практика, когда защитники подают апелляционные жалобы, ссылаясь на пункт 8 части 2 статьи 129 Конституции Украины, а апелляционные суды открывают производство и рассматривают жалобы по сути. И это верно, ведь такой подход соответствует логике Конституционного Суда Украины, изложенной в решении №12-рп/2010 и нескольких последующих. И если в Киевском регионе случаев отмены залогов я не знаю, то снизить сумму залога в апелляционном суде вполне реально.

И уж точно целесообразно подать апелляционную жалобу, чтобы заставить следственного судью не спешить выносить определение об изменении меры пресечения до окончания апелляционного рассмотрения первичного определения о залоге, ведь кому нужна спешка?

Итак, залог не внесен, что дальше?

А дальше расхожая фраза «невнесение залога является основанием для изменения меры пресечения на более строгую» — вы ее часто слышали, не так ли?

Но утверждение ошибочно: нигде в УПК Украины нет требования в таком случае менять меру пресечения на более строгую. Наоборот, прошло время, подозреваемый фактически находился под мерой пресечения в виде личного обязательства, все обязанности по части 5 статьи 194 УПК Украины исполнял — доказал свою благонадежность. Защита может требовать смягчить меру пресечения.

Тем более нет оснований автоматически менять меру пресечения на содержание под стражей (как зачастую просят прокуроры), домашний арест является наиболее вероятным при прочих равных условиях. «Ночной» домашний арест, применяемый в производствах по особо тяжким преступлениям является очень неплохим результатом для защиты, ведь не влечет для подозреваемого финансовых затрат и дает ту меру свободы, которая позволяет заниматься обычными делами и зарабатывать на жизнь (см., например, определение Печерского районного суда г.Киева от 24 сентября 2018 года №757/43270/18-к, определение Приднепровского районного суда г.Киева от 26 января 2018 года №711/11663/17).

А мог ли суд отказать в избрании залога как меры пресечения полностью?

Даже по особо тяжкому преступлению (в нашем случае — часть 5 статьи 191 УК Украины — растрата денежных средств в особо крупных размерах) можно доказать отсутствие обоснованного подозрения, что влечет за собой отказ в избрании меры пресечения. Так, Деснянский районный суд г.Киева 15 августа 2018 года определением №754/10777/18 отказал в избрании меры пресечения полностью именно по мотивам необоснованности подозрения, а также обратил внимание на многочисленные технические ошибки в ходатайстве следователя.

Интересно, что прокурор не сделал правильных выводов и вскоре повторно согласовал практически идентичное ходатайство об избрании меры пресечения, которое ссылалось на то же необоснованное подозрение. Предсказуемо следственный судья Деснянского районного суда г.Киева определением от 23 августа 2018 года №754/11170/18 отказал прокурору повторно.

«Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод

Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,

Бо вам призначено скалу сесю розбить»

Іван Франко, «Каменярі»

Ирина Кузина, адвокат АО Barristers