Прокуратура пришла к руководителю Госрезерва с целью вручить подозрение

Председатель Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук сообщил, что к нему утром в четверг пришли правоохранители, по его словам, из столичной прокуратуры, чтобы вручить подозрение.
Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передают «Українські Новини».
«Прокуратура Киева ломится в дверь», — отметил он, добавив, что «дети в пижамах», а двери «режут». «Вручают подозрение. Адвоката и соседей не допускают», — добавил г-н Мосийчук.
Как сообщает СМИ, ранее главу Госрезерва Вадима Мосийчука поймали на подозрительных действиях с зарплатными проектами сотрудников.
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