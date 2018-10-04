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Сегодня 04 октября 2018 года, 17:04

Прокуратура пришла к руководителю Госрезерва с целью вручить подозрение

Председатель Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук сообщил, что к нему утром в четверг пришли правоохранители, по его словам, из столичной прокуратуры, чтобы вручить подозрение.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передают «Українські Новини».

«Прокуратура Киева ломится в дверь», — отметил он, добавив, что «дети в пижамах», а двери «режут». «Вручают подозрение. Адвоката и соседей не допускают», — добавил г-н Мосийчук.

Как сообщает СМИ, ранее главу Госрезерва Вадима Мосийчука поймали на подозрительных действиях с зарплатными проектами сотрудников.