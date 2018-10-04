Минсоцполитики разъясняет, когда выезд за границу не мешает оформить субсидию

В Министерстве социальной политики Украины прокомментировали, сохраняется ли право на субсидию у лиц, находящихся за рубежом более 60 дней. Об этом сообщается сайт Кабинета Министров Украины.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева говорит, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии если человек:
- получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка;
- находится на лечении, обучении или в командировке;
- декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.
До последнего случае относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию.
Также есть случаи, когда граждане Украины работают за рубежом официально и платят там ЕСВ. По ссылке содержится перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования.
Поэтому, если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ
Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: