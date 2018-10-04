Сегодня 04 октября 2018 года, 13:39

Минсоцполитики разъясняет, когда выезд за границу не мешает оформить субсидию

В Министерстве социальной политики Украины прокомментировали, сохраняется ли право на субсидию у лиц, находящихся за рубежом более 60 дней. Об этом сообщается сайт Кабинета Министров Украины.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева говорит, что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии если человек:

- получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка;

- находится на лечении, обучении или в командировке;

- декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.

До последнего случае относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию.

Также есть случаи, когда граждане Украины работают за рубежом официально и платят там ЕСВ. По ссылке содержится перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования.

Поэтому, если такой гражданин платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию в Украине домохозяйство, в котором он зарегистрирован, имеет право получить на общих условиях.